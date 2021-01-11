Сардана Авксентьева уходит с поста мэра Якутска

Мэр Якутска Сардана Авксентьева, известная на всю страну, неожиданно объявила об отставке: об этом сообщает «Бизнес Онлайн». Причина — состояние здоровья.

«В эти дни состоялись непростые разговоры с семьей и с командой. Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции», — объяснила глава города на своей странице в инстаграме. там же она отметила, что уже сегодня внесет в городскую думу заявление о досрочном сложении полномочий — а парламент рассмотрит этот вопрос уже на этой неделе.

Сардана Авксентьева стала мэром Якутска в 2018 году — за два с половиной года на посту она прославилась на всю страну благодаря сокращению расходов на администрацию. Так, одно из последних ее предложений — продать здание мэрии в центре Якутска и построить новое — небольшое и недорогое на окраине города.