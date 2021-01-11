Благодаря Дню защитника Отечества в феврале россиян ждут удлинненые выходные

Новость номер один: новогодние каникулы закончились, страна вышла на работу — и заглянула в календарь в поисках следующих больших выходных.

В Роструде напомнили: следующий большой праздник — День защитника Отечества, 23 февраля. Он выпадает на вторник. В этой связи рабочий день с понедельника, 22 февраля, перенесли на субботу, 20 февраля. Таким образом, в следующем месяце россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, три выходных и три рабочих дня после нее.

Вообще же в наступившем году будет семь коротких недель. Они связаны с празднованием 8 Марта, 1 Мая, Дня Победы, Дня России (каждую дату будем отмечать по три дня) и Дня народного единства (четыре дня). А завершится рабочий 2021 год 30 декабря.