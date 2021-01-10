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Авиабилеты в России «взлетят» в апреле

С апреля цены на авиабилеты в России начнут дорожать

Авиабилеты в России «взлетят» в апреле
Фото: pixabay.com

Цены, на взлет: авиабилеты в России начнут дорожать с апреля. Об этом сообщил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, его слова приводит РИА Новости.

Сейчас авиабилеты дешевы, и такое положение будет сохраняться в феврале и марте. Но долго так продолжаться не может, подчеркнул эксперт. «Полагаю, что в целом ценам падать уже некуда. Как говорится, дешевле — только бесплатно, — говорит он. — Если говорить в целом, то сложившийся сегодня уровень цен не обеспечивает рентабельности авиаперевозок, следовательно, авиакомпании неизбежно должны либо сокращать издержки (но тут резервов практически не осталось), либо все же прекращать демпинг».

Рост цен на билеты — один из способов возвращать потери для авиакомпаний в условиях сокращающегося пассажиропотока. «Нельзя просто так потерять пару сотен миллиардов рублей и сделать вид, что ничего страшного не произошло, — объясняет Пантелеев. — Эти потери надо возвращать. Конечно, до тех пор, пока не начнутся банкротства российских авиакомпаний, предложение будет превышать спрос, и в феврале-марте (опять же, если не будет банкротств) мы можем увидеть низкие цены. Но с апреля будет рост и, полагаю, рост стремительный».


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Сегодня в 18:53, просмотров: 281, комментариев: 0
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