16+
Логотип Сиапресс
USD  73,8757   EUR  90,7932  

Новости

Больше новостей
Кто из правительства Югры должен стать первым заместителем губернатора?
Комментировать
0
Вы следите за выборами главы Сургута?
Комментировать
0
Когда вы планируете убрать ёлку?
Комментировать
0
Больше опросов

​Лукашенко назвал Путина единственным другом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил Владимира Путина в крепкой дружбе

​Лукашенко назвал Путина единственным другом
Фото: vk.com

Единственный друг президента Белоруссии Александра Лукашенко — его российский коллега Владимир Путин. Об этом белорусский лидер рассказал в телеэфире канала «Россия-1».

«Да, я его считаю своим другом, и в этом году он подтвердил, что является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне», — сказал Лукашенко, подчеркнув, что у него нет других друзей, зато много противников.

Также в эфире белорусский лидер рассказал о подготовке проекта новой Конституции государства: он будет готов к концу этого года, а далее судьбу главного документа страны будут решать на референдуме.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:21, просмотров: 343, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:43
Два друга, хрен да подпруга.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 18:37
«Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так.....». Это про Лукашенко. Говорит одно, думает другое, а делает другое. Как «кулак», все в своё единоличное хозяйство тащит. «Он за колхоз, но в соседней деревне». Оттого и государственность Россия-Беларусь не состоялась. Чуть сам самого не перехитрил, только Путин спас его, как друг в связке в горах, придя на помощь.
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​СИА-ПРЕСС 2020. Расстройство года: Пишите письма 840
  2. ​Так кто же выберет главу Сургута? 773
  3. ​Их стало 50! Зарегистрирован юбилейный претендент на пост главы Сургута — и снова неизвестный 720
  4. ​Попавшая в двигатель самолета птица на 14 часов задержала сургутян в Ставрополе 698
  5. Снижение продолжается! Число новых случаев заболевания коронавирусом в Югре падает 687
  6. ​Да неважно! 575
  7. ​Уходит, но обещает вернуться. Сегодня последний день работы рождественской ярмарки в Сургуте 573
  8. ​Чем дальше в лес — тем больше незнакомцев. Плюс один кандидат в главы Сургута 570
  9. ​Еще трое югорчан умерли от коронавируса 569
  10. ​У Сургута — высокий IQ 545
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 18067
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 15247
  3. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 13320
  4. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 9540
  5. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 8369
  6. ​Сургут признали одним самых миролюбивых городов России 7370
  7. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 7027
  8. В Нижневартовске во время движения авто скончался водитель // ВИДЕО 5148
  9. Четверо вартовчан пытались оправдать убийцу на суде 4132
  10. Жительница Нефтеюганска приютила синицу на время холодов 3976
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 18067
  2. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 16129
  3. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 15741
  4. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 15247
  5. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 13866
  6. ​Такой Женя нам не нужен! 13698
  7. ​Непонятно это все 13621
  8. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 13320
  9. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 12956
  10. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 12174

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика