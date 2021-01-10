Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил Владимира Путина в крепкой дружбе

Единственный друг президента Белоруссии Александра Лукашенко — его российский коллега Владимир Путин. Об этом белорусский лидер рассказал в телеэфире канала «Россия-1».

«Да, я его считаю своим другом, и в этом году он подтвердил, что является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне», — сказал Лукашенко, подчеркнув, что у него нет других друзей, зато много противников.

Также в эфире белорусский лидер рассказал о подготовке проекта новой Конституции государства: он будет готов к концу этого года, а далее судьбу главного документа страны будут решать на референдуме.