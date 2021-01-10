В России сегодня начал действовать закон о клевете в интернете

За клевету в интернете можно ответить реальным сроком: в России с сегодняшнего дня изменилось законодательство, которое уточняет статью о клевете — она распространяется теперь и на информацию, опубликованную в Глобальной Сети.

Также изменились и виды наказаний — их число увеличилось. Так, если раньше клевета каралась только штрафами и обязательными работами, то теперь к наказаниям прибавляются и реальные сроки — до двух лет в колонии, а также принудительные работы сроком на те же два года.

Штрафы определены в размере до двух миллионов рублей. Если клевета распространяется при использовании служебного положения — то и до трех миллионов рублей.

Отметим также, что к клевете обновленное законодательство приравнивает и необоснованные обвинения в сексуальных домогательствах: за это могут присудить до пяти лет тюремного заключения или оштрафовать на сумму до пяти миллионов рублей.