Задержана владелица сгоревшего нелегального дома престарелых в Тюменской области

Трагедия в Тюменской области: 9 января в поселке Боровой, что под Тюменью, случился пожар — сгорел нелегальный пансионат для престарелых, погибло семь человек. Это четверо мужчин и три женщины — предположительно, лежачие пенсионеры, которые не смогли выбраться из горящего здания самостоятельно.

Как сообщает Следственный комитет, по горячим следам была задержана создательница дома престарелых, против которой возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе причинение смерти по неосторожности и оказание небезопасных услуг, повлекших смерть нескольких человек. Заведение работало без каких-либо разрешительных документов.

Также следователей заинтересовала работа контролирующих органов, допустивших функционирование этого заведения. «Следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию контролирующих органов, выявят и отреагируют на причины и условия произошедшего», — говорится в сообщении СК РФ.