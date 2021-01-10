Названы прогнозы по курсу доллара и евро в 2021 году

Курсы доллара и евро в России не будут скакать в 2021 году: с таким прогнозом выступил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Как он рассказал в интервью РИА Новости, доллар будет колебаться на уровне 70-80 рублей, евро « 82-92 рублей.

Также эксперт отметил, что россияне сейчас более настроены на продажу, нежеле на покупку валюты: по крайней мере, в 2020 году население продавало доллары и евро — 53 процента от операций по обмену валюты приходятся на продажу.