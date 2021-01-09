На разбившемся в Индонезии самолете не было россиян

В субботу, 9 января, в Индонезии потерпел крушение самолет авиакомпании Sriwijaya Air. Boeing 737-500, на борту которого находились 50 пассажиров, упал в море, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Синьхуа».

По предварительным данным посольства РФ в Индонезии, россиян на борту не было. «9 января с.г. потерпел крушение самолёт «Sriwijaya Air», выполняющий рейс по маршруту Джакарта - Понтианак. Посольством незамедлительно сделан официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии на предмет наличия на борту российских граждан. По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолёта не было. Уточняем сведения», – говорится в сообщении дипломатического ведомства в Facebook.

По данным портала Flightradar24, связь с рейсом SJ182 была потеряна через четыре минуты после того, как самолет вылетел из аэропорта Джакарты, менее чем за минуту он потерял более 10 тысяч футов высоты. Капитан корабля береговой охраны сообщил, что в воде найдены обломки лайнера и тела пассажиров.