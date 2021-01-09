16+
Логотип Сиапресс
USD  73,8757   EUR  90,7932  

Новости

Больше новостей
Вы следите за выборами главы Сургута?
Комментировать
0
Когда вы планируете убрать ёлку?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Индонезии потерпел крушение Boeing

На разбившемся в Индонезии самолете не было россиян

​В Индонезии потерпел крушение Boeing
Фото: twitter.com/flightradar24

В субботу, 9 января, в Индонезии потерпел крушение самолет авиакомпании Sriwijaya Air. Boeing 737-500, на борту которого находились 50 пассажиров, упал в море, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Синьхуа».

По предварительным данным посольства РФ в Индонезии, россиян на борту не было. «9 января с.г. потерпел крушение самолёт «Sriwijaya Air», выполняющий рейс по маршруту Джакарта - Понтианак. Посольством незамедлительно сделан официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии на предмет наличия на борту российских граждан. По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолёта не было. Уточняем сведения», – говорится в сообщении дипломатического ведомства в Facebook.

По данным портала Flightradar24, связь с рейсом SJ182 была потеряна через четыре минуты после того, как самолет вылетел из аэропорта Джакарты, менее чем за минуту он потерял более 10 тысяч футов высоты. Капитан корабля береговой охраны сообщил, что в воде найдены обломки лайнера и тела пассажиров.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:48, просмотров: 87, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 6003
  2. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 3391
  3. ​Геннадий Бухтин умер от осложнений, развившихся вследствие тяжелого течения COVID-19 1705
  4. ​Сургутянин устроил массовое ДТП с пострадавшими 666
  5. ​Теперь это законно 655
  6. Их 48! На пост главы Сургута заявились сургутянка и доктор экономических наук из Советского 571
  7. Всё, нет больше Трампа 565
  8. ​Число заразившихся коронавирусом в Югре превысило 43 тысячи человек 555
  9. ​За сутки коронавирус унес жизни троих югорчан 511
  10. ​«У нас беда. Умер первый заместитель губернатора Геннадий Фёдорович Бухтин» 480
  1. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 11782
  2. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 11326
  3. ​Сургут признали одним самых миролюбивых городов России 7045
  4. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 6741
  5. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 6003
  6. В Нижневартовске во время движения авто скончался водитель // ВИДЕО 4658
  7. ​В Сургуте на Рационализаторов разорвало отопительный котел – погиб человек 4655
  8. ​В команде «Неизвестных» пополнение: на пост главы Сургута зарегистрирован 41-й кандидат 3829
  9. Четверо вартовчан пытались оправдать убийцу на суде 3647
  10. Жительница Нефтеюганска приютила синицу на время холодов 3593
  1. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 16086
  2. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 15375
  3. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 13810
  4. ​Такой Женя нам не нужен! 13593
  5. ​Непонятно это все 13563
  6. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 12904
  7. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 12105
  8. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 11782
  9. ​На дороге в Нефтеюганске умер водитель «Лады» 11677
  10. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 11326

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика