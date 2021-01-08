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​WhatsApp захотел знать больше о пользователях

Пользователям WhatsApp придется делиться персональными данными с Facebook

​WhatsApp захотел знать больше о пользователях
Фото: pixabay.com

С 1 февраля 2021 года пользователи WhatsApp будут делиться персональными данными со всем «семейством приложений» корпорации Facebook, чтобы продолжать пользоваться мессенджером. Об обновлении пользовательского соглашения приложение информирует пользователей с начала января.

Разработчики поясняют, что сбор сведений будет использоваться для подбора рекламы с учетом запросов пользователя, а также для предоставления контента и персональных услуг, наиболее подходящих клиенту. Приложение будет собирать данные геолокации, установки и удаления программ, активности в социальных сетях. Напомним, что в корпорацию Facebook также входят Instagram и Facebook Messenger.


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Сегодня в 15:00, просмотров: 238, комментариев: 0
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