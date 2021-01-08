Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества по телефону

Мошенники продолжают внедрять новые схемы обмана. Сейчас набирает популярность способ, при котором злоумышленники вынуждают перезванивать по телефону. Это не позволяет системе автоматической фильтрации определить звонок.

«Это новая история, год назад ее не было. Злоумышленники звонят и сбрасывают, чтобы обманывать системы автоматической фильтрации звонков. Существующие системы, например наша WhoCalls, анализируют звонки: когда они происходят, номер, длительность, есть ли этот контакт в адресной книге пользователя и так далее. После каждого звонка системы предлагают пользователю указать, есть ли у него подозрение на мошенничество. Если данный номер был зафиксирован как спам, то в будущем при входящем звонке на экране устройства отобразится предупреждение о том, что это спам», – рассказал РИА «Новости» ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

По данным экспертов, в России в этом году среди всех входящих с неизвестных номеров доля спама составила 63 процента, а доля звонков с подозрением на мошенничество — 5,9 процента. Злоумышленники активно пользовались технологией подмены номера, указывая телефоны финансовых организаций, государственных учреждений или юридических лиц.

Как ранее сообщал siapress.ru, в Югре очень сложная ситуация с киберпреступностью. По данным окружной полиции, за 11 месяцев зарегистрировано более 6,3 тысячи преступлений, совершенных с помощью IT-технологий. По сравнению с таким же периодом прошлого года их количество увеличилось на 70 процентов. Ущерб югорчан превысил 470 миллионов рублей.