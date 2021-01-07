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​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни

Последний снимок Аллы Пугачевой в Инстаграм натолкнул поклонников на мысль о ее тяжелом заболевании

​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева любит побаловать подписчиков фотографиями в личном аккаунте в Instagram без макияжа. Кто-то такую смелость (Алле все-таки уже 71 год, а ее «молодому» мужу Максиму – только 44) считает неуместной, кто-то наоборот восхищается артисткой, а недавно пользователи социальной сети и вовсе заподозрили певицу в страшной болезни. Все дело в странной, на их взгляд, фотографии.

Пост Алла Борисовны с поздравлением поклонников с Новым годом набрал более 230 тысяч лайков и свыше 4,5 тысяч комментариев, в которых люди перемыли косточки звезде: одни посчитали ее внезапно похорошевшей, другие стали сравнивать королеву эстрады с дочерью Кристиной Орбакайте, третьи и вовсе предположили, что Алла Пугачева смертельно больна. А женщина всего лишь выложила на своей станице снимок с минимум макияжа и, вероятно, максимумом фильтров. Такая вот новогодняя шутка!

Алла Борисовна любит удивлять поклонников селфи не при параде


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07 января в 23:39, просмотров: 249, комментариев: 0
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