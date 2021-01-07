Теледива Ким Кардашьян готовится к третьему разводу

Судя по всему, пандемия не прошла бесследно для одной из самых ярких пар Голливуда – Ким Кардашьян и Канье Уэста. Различные информаторы сообщают, что пара готовится к бракоразводному процессу. Так якобы светская львица и модель Кардашьян уже ведет переговоры с известным звездным адвокатом, имеющим за плечами состоявшиеся разводы Бритни Спирс, Анджелины Джоли и Джонни Деппа, об этом сообщает «Медуза».

Прошлым летом рэпер уже выражал желание развестись с супругой, причем, сделал это в интересной форме – разместив серию постов в личном аккаунте в Twitter. Правда потом все высказывания Канье удалил. Тем же месяцем музыкант выразил желание побороться за кресло президента. Близкие Уэста, в том числе его супруга, говорят, что артист страдает биполярным расстройством.

Напомним, что звезды поженились в мае 201 года. За время их отношений у пары родились четверо детей: дочери Норт и Чикаго и сыновья Сэйнт и Саам.

Для 43-летнего Канье это первый брак, Ким до встречи с нынешним супругом была замужем дважды: за музыкальным продюсером Деймоном Томасом и за баскетболистом Крисом Хамфрисом.