Американский Конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом

Джо Байден получил более 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков, что позволило ему окончательно закрепить за собой статус будущего президента Соединенных Штатов. В момент совещания конгрессменов, которое продолжалось рекордные 10 часов, сторонники действующего главы Америки Дональда Трампа попытались захватить Капитолий. В ходе беспорядков погибли четыре человека.

Трамп заявил, что 20 января произойдет мирная передача власти, хоть он и не согласен с результатами выборов, сообщает Lenta.ru