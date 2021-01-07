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Конгресс США подтвердил победу Джо Байдена на президентских выборах

Американский Конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом

Конгресс США подтвердил победу Джо Байдена на президентских выборах
newkuban.ru

Джо Байден получил более 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков, что позволило ему окончательно закрепить за собой статус будущего президента Соединенных Штатов. В момент совещания конгрессменов, которое продолжалось рекордные 10 часов, сторонники действующего главы Америки Дональда Трампа попытались захватить Капитолий. В ходе беспорядков погибли четыре человека.

Трамп заявил, что 20 января произойдет мирная передача власти, хоть он и не согласен с результатами выборов, сообщает Lenta.ru


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Сегодня в 14:49, просмотров: 206, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 16:20
Байден со своей шайкой либералов захватил власть сфабриковав результаты выборов и пролив кровь протестующих. Узурпатор Лукашенко меркнет на фоне этих «демократических» выборов в США.

А где возмущения местной «демократической» общественности?

Или эта кровь правильная кровь?
Alkonowa1ow
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Сегодня в 16:51
Да! Где ЕС и вся их шайка из Прибалтики и Польши. Честные выборы выиграл Трамп. Байден украл выборы у Трампа! Где санкции ЕС ? Эй вы там в Европе! Эй, фрау Меркель! Демократия и права человека нарушены Байденом. Надо созвать ЕСПЧ, создать комиссию по нарушению прав граждан США. Гаагский трибунал привлечь. И весь инструментарий для восстановления демократических свобод и европейских ценностей в США. Четыре гражданина США погибли за честные выборы! Где там Навальный? Пусть разберётся.
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