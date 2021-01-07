Церемония «Грэмми» состоится в марте из-за пандемии

Премию Академии звукозаписи Америки «Грэмми» решили отложить. Вместо 31 января главные награды в мире музыки будут вручены в марте, некоторые источники называют 14 число. Возможно, ближе к дате мероприятие снова будет перенесено, все зависит от ситуации с пандемией коронавируса.

В прошлом году церемония началась с минуты молчания по трагически погибшему в этот же день легендарному баскетболисту Коби Брайанту.

Триумфатором в январе 2020-го стала Билли Айлиш – она взяла статуэтки во всех четырех основных категориях – запись года, альбом года, песня года, лучший новый исполнитель.

Что касается предстоящей церемонии, то пока лидером по числу номинаций является Бейонсе.