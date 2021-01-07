​7 января действие срока моратория на банкротство предприятий в России подходит к концу

Сегодня истекает действие моратория на банкротство для предприятий, пострадавших от пандемии. Напомним, что особые условия для предпринимателей и организации были введены в апреле прошлого года. В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов для организаций и индивидуальных предпринимателей из пострадавших отраслей до 7 января 2021 года. Если документ не будет продлен, то после 11 января с должников можно будет официально выбивать долги.

По оценкам министерства, которые приводит ТАСС, мораторий распространяется на более чем 500 тысяч организаций (около 15% от всех юридических лиц) и 1,6 млн индивидуальных предпринимателей (около 40% от всех ИП).