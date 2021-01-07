Ради одной поправки в России практически переписали Конституцию

Ушедший год войдет в историю России как год принятия самой масштабной на данный момент поправки в Конституцию. Поправка эта включала 206 пунктов, касающихся полномочий всех ветвей власти, статуса языка, называния детей «приоритетом государственной политики» и еще массы всего. Когда шел сбор предложений, чего внести в основной закон страны, россияне глумились, как могли, и предлагали, в том числе, «добавить в Конституцию тертое яблочко».

Конечно, главная поправка была «неожиданно» внесена первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой – чтобы после принятия изменений в Конституцию все предыдущие президентские сроки «обнулились». Владимир Путин даже лично сорвался в Госдуму на обсуждение этого предложения – и, нехотя, согласился, с оговоркой – если народ поддержит.

С поддержкой народа все было неоднозначно. С одной стороны, плебисцит по одобрению поправок пришлось перенести с апреля на июль из-за коронавируса, и был риск, что пересидевший на карантине избиратель окажется не столь благосклонен к одобрению документа. С другой стороны, именно пандемия помогла организовать необходимые циферки – чтобы обезопасить голосующих от заражения, процесс волеизъявления растянули на целую неделю и открыли участки практически где угодно. В историю это войдет как «голосование на пеньках».

Итого – почти 78 процентов (57,7 миллиона) «за» и 21 процент (15 миллионов) «против». Правда, большой спец по электоральным аномалиям Сергей Шпилькин подсчитал, что кучка «за» под шумок недельного голосования искусственно подросла примерно на 22-24 миллиона голосов.

Любопытно, что поправку об обнулении президентских сроков в течение масштабной пиар-кампании скромно не афишировали, но после подведения итогов система назвала произошедшее «триумфальным референдумом Путину». Чтобы вы не сомневались, ради чего все было затеяно.