Какие темы взбудоражили комментаторов siapress.ru в 2020 году

Постправда, траты федеральных властей и обнуление президента — читатели siapress.ru подтверждают свой имидж: считается, что на портале политизированная аудитория, занятая размышлениям о судьбах страны.

Не лишено оснований: самым комментируемым материалом в 2020 году стал репортаж со встречи с журналистом Никитой Непряхиным, автором книги «Анатомия заблуждений». В пылу дебатов комментаторы трясут всевозможными источниками — от «России 1» до BBC: надеются ответить на неизбывный вопрос: что все-таки есть правда и в чем сила.

Ненамного отстает материал «Не признавать людоедство нормой», в котором рассуждения о тратах правительства России (снова дали Белоруссии многомиллиардный долг, собрались ремонтировать местный Белый дом — а на лечение тяжелобольных детей собирают россияне всем миром) совпадают с актуальной информационной повесткой родом из все той же Белоруссии.

На третьем месте — Конституция: в беспристрастном обзоре даны основные изменения главного закона страны, которые реально повлияют на нашу жизнь, и это, как вы понимаете, не борьба за чистоту русского языка.

Темы читателям близкие, при этом модераторам приходится учитывать: любую серьезную политическую ли, экономическую ли тему читатели примеряют на себя, поэтому иногда обсуждения требуют участия рефери. Брейк!