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​СИА-ПРЕСС 2020. Отравление года: Джентльменский набор

Рафаэлка и синие трусы едва не сыграли роковую роль в судьбе оппозиционера Алексея Навального

​СИА-ПРЕСС 2020. Отравление года: Джентльменский набор
Фото: avito.ru

Дело Борджиа живет, но пока никак не побеждает: предполагаемое неудачное отравление оппозиционера Алексея Навального вот уже несколько месяцев будоражит воображение общественности по всему миру.

Напомним, 20 августа политик резко почувствовал себя плохо на борту самолета, летящего из Томска в Москву, — Навальный возвращался домой из очередной поездки по стране. Долетел, правда, только до Омска — там ему оказали первую помощь и… заточили в больнице, несмотря на призывы жены Юлии отпустить на лечение в Германию. За границу он все-таки улетел — и в берлинской клинике «Шарите» установили, что Навального травили веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок».

В России, правда, о предполагаемом отравлении официально не говорят: даже уголовного дела не завели и расследования не ведут. Более того: пока Навальный болтался между жизнью и смертью в Омске, главред российского международного телеканала RT Маргарита Симоньян родила поразительную версию происходящего: «У Навального, похоже, запущенная гипогликемия. Это когда внезапно резко падает сахар в крови». Чтобы оправиться прямо на борту самолета, ему всего-то и надо было… съесть рафаэлку, говорит она.

Однако под занавес года более-менее оправившийся Навальный выдал расследование, в котором настаивает: кто-то (имена, пароли, явки — выдал все) прописал ему все-таки не рафаэлку, а «Новичок». Два ролика на YouTube — нечто среднее между шпионским детективом и комедиями про жандармов с Луи де Фюнесом в главной роли, а трусы Навального, на которые предполагаемые «жандармы» нанесли «Новичок», на наших глазах становятся популярнейшим предметом гардероба. Вы бы такие надели, кстати?..


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Сегодня в 10:40, просмотров: 410, комментариев: 0
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