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Вячеслав Володин назвал позицию Великобритании в ситуации с пандемией человеконенавистнической

Посол Великобритании опасается победы Москвы и Пекина в пандемии

Вячеслав Володин назвал позицию Великобритании в ситуации с пандемией человеконенавистнической

В интервью изданию Bloomberg британский посол Карен Пирс выразила опасения по поводу того, что Россия и Китай могут стать победителями в истории борьбы с коронавирусом.

РИА «Новости» приводит цитату дипломата: «Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты в таких сферах, как искусственный интеллект и кибернетика. Второй большой вызов — это стратегическая конкуренция со стороны Москвы и Пекина».

Пирс считает, что Великобритании необходимо объединиться с США, чтобы противостоять стратегическим вызовам со стороны Китая и России после пандемии.

Такие слова вызвали бурную реакцию у председателя Госдумы Всеслава Володина: «Представитель Великобритании публично пожелала гражданам России и Китая погибнуть от пандемии. Если в ближайшее время это заявление не будет дезавуировано Великобританией, то его можно рассматривать как официальную позицию по отношению к гражданам нашей страны и Китая».

Также Володин выразил надежду, что у многих откроются глаза на политику Великобритании и их союзников. «Мы помним, что Великобритания была одним из инициаторов обвинений и санкций против России. Теперь они боятся превосходства наших стран над так называемыми «открытыми рынками», желают нашим гражданам умереть от пандемии. Можно только предположить, что бы было, если Россия и Китай не создали своей вакцины. Следуя логике представителя Великобритании, наша страна могла бы рассчитывать только на себя. И вряд ли мы могли рассчитывать на их помощь», - цитирует политика приводит официальный сайт Государственной думы.


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Сегодня в 10:22, просмотров: 25, комментариев: 0
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