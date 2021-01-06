Патриарх Кирилл приравнял ковид-диссидентство к неверию в Бога

Неверие в коронавирус — все равно что неверие в Бога: это следует из проповеди патриарха Кирилла.

Во время литургии в храме Христа Спасителя патриах, в частности, сказал: «Знаю, что есть люди, которые ни во что не верят: не верят ни в болезнь, ни в опасность, пренебрегают этими медицинскими предписаниями. Но мы, верующие люди, знаем, что не только эти люди глупые — а так их можно назвать — в мире существуют, но ведь существует множество людей, которые в Бога не верят. Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции». Цитату приводит ТАСС.

При этом некоторые священники РПЦ выступали, например, против закрытия храмов в разгар пандемии, уверяя, что вирус молящимся не страшен, — такие, как настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин, который умер от ковида в апреле 2020 года.

Храмы открыты: прихожане сегодня могут попасть на рождественские службы не только в Москве, но и по всей стране, включая ХМАО. В Сургуте, напомним, действуют десять приходов. Те, кто не желает приходить, смогут посмотреть трансляцию богослужения по окружному ТВ — она начнется сегодня ближе к полуночи.