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​В коронавирус, как в Бога: не верить нельзя, уверен патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл приравнял ковид-диссидентство к неверию в Бога

​В коронавирус, как в Бога: не верить нельзя, уверен патриарх Кирилл
Фото: foma.ru

Неверие в коронавирус — все равно что неверие в Бога: это следует из проповеди патриарха Кирилла.

Во время литургии в храме Христа Спасителя патриах, в частности, сказал: «Знаю, что есть люди, которые ни во что не верят: не верят ни в болезнь, ни в опасность, пренебрегают этими медицинскими предписаниями. Но мы, верующие люди, знаем, что не только эти люди глупые — а так их можно назвать — в мире существуют, но ведь существует множество людей, которые в Бога не верят. Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции». Цитату приводит ТАСС.

При этом некоторые священники РПЦ выступали, например, против закрытия храмов в разгар пандемии, уверяя, что вирус молящимся не страшен, — такие, как настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин, который умер от ковида в апреле 2020 года.

Храмы открыты: прихожане сегодня могут попасть на рождественские службы не только в Москве, но и по всей стране, включая ХМАО. В Сургуте, напомним, действуют десять приходов. Те, кто не желает приходить, смогут посмотреть трансляцию богослужения по окружному ТВ — она начнется сегодня ближе к полуночи.


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Сегодня в 18:18, просмотров: 273, комментариев: 1
Комментарии:
Mobii
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Сегодня в 21:38
сотрудник кгб приравнял ковиддиссидентов к атеистам. ок

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