Уровень экономических надежд жителей России вернулся к показателям 1998 года

Минус 41 — это не температура, а индекс экономической надежды россиян, высчитанный Gallup International: такие же показатели были зафиксированы в кризисном 1998-м, напоминает РБК.

Это еще не самый низкий показатель: в 2013 году он опускался до минус 43. В еще один кризисный год — 2008-й — он составлял минус 39. Самый высокий индекс надежды приходился на 2006 год — девять.

Что это значит? Опрос «Ромира», на основе которого Gallup высчитывал данные, свидетельствует: почти половина россиян — 47 процентов — заявили, что ожидают от наступившего года новых экономических проблем. Только шесть процентов — оптимисты: надеются на процветание. 40 процентов осторожно заявляют, что год будет не лучше и не хуже 2020-го. И восемь процентов признались, что вообще не знают, чего ожидать от ближайшего будущего.

Данные по миру более оптимистичны: в целом индекс экономической надежды на планете — минус 21, то есть оптимистов среди населения — 25 процентов, пессимистов — 46 процентов; остальные до конца не определились.

Следует отметить, что россияне еще и не самые пессимистичные: самый низкий индекс — у британцев (минус 62), самый выоский в мире — в Нигерии, Азербайджане и Вьетнаме: 58, 47 и 45 соответственно.