Куда ушла вся поп-музыка?

«Ну наконец-то. У Дины Саевой вышел дебютный трек», — сообщило издание SRSLY в начале декабря этого года: 2020-й таки прошел не зря.
Если вы, как и автор этого материала, не в курсе, кто такая Дина Саева, знайте, что это некая юная очень популярная тиктокерша, а заголовок SRSLY, кажется, сполна отображает ситуацию в поп-музыке: она вроде как вся ушла в TikTok, став звуковым сопровождением в коротких видео — смысла ни в том, ни в другом немного.
Но это только кажется: в том же TikTok несколько дней назад возник аж 78-летний Пол Маккартни, продвигающий свой новый альбом McCartney III — продолжение серии записей, на которых он играет и поет единолично. Предыдущие выходили 40 и 50 лет назад (!!!) соответственно.
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Собственно, это все, что нужно знать о музыке 2020-го. Она более чем жива, она вездесуща, и при желании в любом тиктоке можно найти именно то, что нужно именно вам — не теряйте оптимизма, ищите.
Маккартни послушайте, кстати: хорош!