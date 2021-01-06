Куда ушла вся поп-музыка?

«Ну наконец-то. У Дины Саевой вышел дебютный трек», — сообщило издание SRSLY в начале декабря этого года: 2020-й таки прошел не зря.

Если вы, как и автор этого материала, не в курсе, кто такая Дина Саева, знайте, что это некая юная очень популярная тиктокерша, а заголовок SRSLY, кажется, сполна отображает ситуацию в поп-музыке: она вроде как вся ушла в TikTok, став звуковым сопровождением в коротких видео — смысла ни в том, ни в другом немного.

Но это только кажется: в том же TikTok несколько дней назад возник аж 78-летний Пол Маккартни, продвигающий свой новый альбом McCartney III — продолжение серии записей, на которых он играет и поет единолично. Предыдущие выходили 40 и 50 лет назад (!!!) соответственно.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/13154853'>McCartney III</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/1814'>Paul McCartney</a> на Яндекс.Музыке

...

Собственно, это все, что нужно знать о музыке 2020-го. Она более чем жива, она вездесуща, и при желании в любом тиктоке можно найти именно то, что нужно именно вам — не теряйте оптимизма, ищите.

Маккартни послушайте, кстати: хорош!