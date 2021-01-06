Тройка самых кассовых фильмов в российском прокате 2020 года выглядит неоднозначно. Абсолютный лидер по сумме добровольно выложенных денег за мягкие кресла в кинотеатрах — комедия «Холоп». Она же стала самым кассовым кино в истории отечественного синематографа. На втором месте еще один «россиянин» — мелодрама «Лед-2» с надоедливым Александром Петровым в главной роли. Последние годы то и дело в прокате маячат спортивные блокбастеры, что ж, на большом экране это выглядит действительно зрелищно.

Замыкает тройку лучших картин (по мнению проголосовавших рублем) наконец-то стоящий фильм: криминальная комедия Гая Ричи «Джентльмены». Великолепный актерский состав, неподражаемая (если сравнивать, например, с тем же «Холопом») режиссерская работа, безупречный английский вкус и музыка сделали свое дело! Картину хочется пересматривать, смакуя детали.