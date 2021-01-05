В Челябинской области сотрудник ДПС преградил своим автомобилем детский автобус, чтобы спасти от страшного ДТП

В Челябинской области сотрудник ДПС, сопровождавший детскую хоккейную команду, перегородил автобус с юными спортсменами, чтобы избежать серьезной аварии. Инцидент произошел накануне, 4 января, между городами Миасс и Златоуст.

Отмечается, что всего в транспортном средстве было 17 детей – они ехали на соревнования. На 1776 километре автодороги Челябинск – Москва на встречку выехал 20-летний владелец «КИА», который мог врезаться в автобус. Силовик среагировал моментально, преградил своим служебным автомобилем путь иномарки.

В аварии пострадали второй пассажир и водитель, первый попутчик «КИА» скончался. ДПСник получил травмы. Дети смогли избежать повреждений.