Трэш-стримы как поставщик ужасов

Интернет уже не отражение реальности, а та же реальность, и монстров в ней хватает. Возглавило топ ужасных онлайн-событий и без того ужасного года треш-видеоролик стримера Reeflay. В прямом эфире он выгнал подругу Валентину на мороз в нижнем белье, потому что та «воняла». Зрители увидели, как стример затащил девушку без сознания обратно в комнату, пытался откачать, как прибыли медики и констатировали смерть. Во время визита полицейских блогер не выключал видео. По данному факту возбуждено уголовное дело. Стримеру грозит 15 лет тюрьмы.

Кстати: После гибели Валентины стример Reeflay дал интервью, в котором сказал, что в случившемся виноват не он, а те, кто отдают команды в сети за деньги.

В 2020 году также прославился блогер Mellstroy, избивший во время прямой трансляции на YouTube модель за неуважение. И «аптечный ревизорро» Катя Диденко, буквально показавшая в прямом эфире гибель мужа и друзей в бассейне с сухим льдом. Вдова недавно объявила, что снова выходит замуж.

В РФ уже предложили ввести уголовную ответственность за треш-стримы.