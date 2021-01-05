Журналистка Ирина Славина убила себя в знак протеста против «бесчеловечности системы»

Ушедший год был богат на трагедии, но одна из них выбивается из общего ряда. Это история нижегородской журналистки Ирины Славиной, которая попала под пресс силовой машины и, будучи доведенной до отчаяния, пошла на крайнюю меру — сожгла себя у здания областного УМВД.

Ирина Славина на свои деньги вела местное СМИ Koza.Press, на страницах которого регулярно задевала местные власти. Они отвечали ей «взаимностью» с присущими методами давления.

Последняя капля упала 1 октября. В 6 утра силовики выпилили дверь в ее квартиру и устроили классический обыск в стиле «разгром», в ходе чего изъяли всю технику, которая была нужна Ирине и ее семье для работы и учебы. Самое гадкое в этом — что Славна проходила всего лишь свидетелем по уголовному делу о работе «Открытой России» (признанная нежелательной в нашей стране организация).

На следующий день Ирина публично подожгла себя в центре Нижнего Новгорода. Разумеется, ни о каком уголовном деле о доведении до самоубийства речи не зашло. Силовики пожимали плечами: «Ну ведь она даже не была обвиняемой, всего лишь свидетелем».

Действительно.