Во время облета месторождения в Сургутском районе вертолет совершил экстренную посадку

В Сургутском районе совершил аварийную посадку вертолет ЮТэйра из-за технической неисправности судна. Инцидент произошел сегодня, 4 января, ближе к часу дня.

"Вертолет выполнял авиационные работы - облет магистрального нефтепровода месторождения "Вач- Еган-Апрельское" АО "Транснефть-Сибирь". На борту находилось 2 человека: командир воздушного судна и инженер АО "Транснефть-Сибирь", которые эвакуированы, охрану воздушного судна осуществляет АО "Трансгаз", - рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Отмечается, что в ходе инцидена никто не пострадал, судно повреждено не было. По данному факту ведомство начало проверку.