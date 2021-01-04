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Из-за неисправности в Сургутском районе экстренно сел вертолет

Во время облета месторождения в Сургутском районе вертолет совершил экстренную посадку

Из-за неисправности в Сургутском районе экстренно сел вертолет

В Сургутском районе совершил аварийную посадку вертолет ЮТэйра из-за технической неисправности судна. Инцидент произошел сегодня, 4 января, ближе к часу дня.

"Вертолет выполнял авиационные работы - облет магистрального нефтепровода месторождения "Вач- Еган-Апрельское" АО "Транснефть-Сибирь". На борту находилось 2 человека: командир воздушного судна и инженер АО "Транснефть-Сибирь", которые эвакуированы, охрану воздушного судна осуществляет АО "Трансгаз", - рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Отмечается, что в ходе инцидена никто не пострадал, судно повреждено не было. По данному факту ведомство начало проверку.


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Сегодня в 20:26, просмотров: 158, комментариев: 0
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