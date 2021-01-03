Исследователи выяснили, как в разных странах относятся к увеличению числа женщин на руководящих должностях

Россияне негативнее жителей других стран относятся к идее увеличения числа женщин-руководителей. С этой идеей «Полностью не согласны» 7% опрошенных. Такое исследование провели компания «Ромир» и международное сообщество исследовательских компаний GlobalNR. При этом нейтрально относятся к вышеуказанной идее почти половина респондентов из России (46%) – это также самый высокий показатель среди стран-участников исследования. В нем приняли участие больше семи тысяч респондентов из Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, России, США, Таиланда, Южной Кореи и Китая.

Исследование показало, что лояльнее всего к идее увеличения числа руководящих женщин относятся в Бразилии – 62%. В Индии ее поддерживают 48%, в Таиланде – 38%. В целом по миру показатель равен 60%, в то время как в России он не больше 10%. «Мировая тенденция на расширение гендерного равноправия продолжает набирать обороты. Наиболее всего вопрос большей представленности женщин на руководящих должностях актуален в консервативных странах — Индии, Бразилии и Таиланда, где женщины совсем недавно уже стояли у руководства страны. Россия, в свою очередь, демонстрирует близкое к общемировому отношение к мужчинам в корпоративном руководстве», — приводит цитату президента «Ромир» и основателя Mile Group Андрея Милехина РБК.