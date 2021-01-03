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​СИА-ПРЕСС 2020. Волнения года: Неуслышанные

Что заставило людей выйти на улицы в период пандемии

​СИА-ПРЕСС 2020. Волнения года: Неуслышанные
Фото: rg.ru

Самые продолжительные протесты 2020 года сосредоточились в двух противоположных концах Евразии – в Белоруссии и Хабаровском крае. Причина протестов одна – люди вышли на улицы, потому что не учли их выбор.

Хабаровск

Протесты в Хабаровском крае начались 11 июля после ареста уже экс-губернатора Сергея Фургала и проходили ежедневно. Кандидат от ЛДПР Фургал в 2018-м победил во втором туре на выборах главы края действующего тогда главу от «Единой России».

Самая массовая акция прошла 1 августа. Только на улицы Хабаровска вышли не мене 3,5 тыс. человек (это официально, реальные цифры можно получить, умножив данные на разы, а то и десятки). Еще во множестве городов, в том числе и в Сургуте, прошли акции солидарности.

По официальным данным, к осени был составлен 161 протокол об административных правонарушениях, 19 человек арестованы. Но протест это не остановило – 12 декабря в поддержку Фургала состоялся очередной митинг.

Президент России Владимир Путин уверяет, что уголовное дело экс-губернатора не имеет отношения к политике, а связано только с обвинениями в убийствах, совершенных, по версии следствия, в 2004-2005 годах.

Минск

После выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, происходящее в стране называют политическим кризисом. Штаб Александра Лукашенко объявил о его безоговорочной победе в первом туре. На улицы тут же начали выходить люди.

Одна из кандидатов в президенты Светлана Тихановская, супруга арестованного политического оппонента действующего главы государства, по сути, возглавила протест.

Протесты в Белоруссии отличаются жесткой реакцией силовиков. По данным правозащитников на конец ноября, в стране проведено более 30 тысяч задержаний участников протестов, поступило около 4000 заявлений о пытках. Уголовных дел по этим фактам не заведено. Лукашенко продолжает руководить страной.


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Сегодня в 12:13, просмотров: 241, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:43
Опять классика. «Хотели как лучше, а получилось, как всегда». У Хабаровские протесты это просто выпустили пар, что называется. Фургал им и «на фиг не нужен». Тоже мне «отец родной» был. А другой протестной повестки, например, экономической они не сформулировали. А Батьку вообще не за что ни про что напрягали. Промышленность работает, сельское хозяйство работает. Дороги в идеальном состоянии. Социальные программы работают. Безработицы нет. Продукция экспортируется в десятки стран мира, в том числе огромная доля экспорта -Россия. Ежегодно выбивает преференции для страны за счёт России. Сохранил суверенитет Беларуси от поглощения Россий, перед президентскими выборами. А мог бы слить Беларусь и был бы в «шоколаде». Путин дал бы ему хороший пост в объединенной государственности Россия-Белоруссия. Не захотел. Тогда и поделом тебя выходит гнобят Граждане Беларуси? Однако у Лукашенко есть козырь. Экономика. Она живет и развивается. А что ещё надо в наше экономически трудное время. Развалить экономику до основания? И потом ..... все или продать за бесценок, или обанкротить. Знаем. Проходили. Не надо. Однако обида со стороны Лукашенко на протесты чувствуется: «Обидно. Старался для страны. Ничего плохого не сделал. Только переизбирался на новый президентский срок». Нехорошо. Совсем нехорошо со стороны отдельных граждан Беларуси.

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