Что заставило людей выйти на улицы в период пандемии

Самые продолжительные протесты 2020 года сосредоточились в двух противоположных концах Евразии – в Белоруссии и Хабаровском крае. Причина протестов одна – люди вышли на улицы, потому что не учли их выбор.

Хабаровск

Протесты в Хабаровском крае начались 11 июля после ареста уже экс-губернатора Сергея Фургала и проходили ежедневно. Кандидат от ЛДПР Фургал в 2018-м победил во втором туре на выборах главы края действующего тогда главу от «Единой России».

Самая массовая акция прошла 1 августа. Только на улицы Хабаровска вышли не мене 3,5 тыс. человек (это официально, реальные цифры можно получить, умножив данные на разы, а то и десятки). Еще во множестве городов, в том числе и в Сургуте, прошли акции солидарности.

По официальным данным, к осени был составлен 161 протокол об административных правонарушениях, 19 человек арестованы. Но протест это не остановило – 12 декабря в поддержку Фургала состоялся очередной митинг.

Президент России Владимир Путин уверяет, что уголовное дело экс-губернатора не имеет отношения к политике, а связано только с обвинениями в убийствах, совершенных, по версии следствия, в 2004-2005 годах.

Минск

После выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, происходящее в стране называют политическим кризисом. Штаб Александра Лукашенко объявил о его безоговорочной победе в первом туре. На улицы тут же начали выходить люди.

Одна из кандидатов в президенты Светлана Тихановская, супруга арестованного политического оппонента действующего главы государства, по сути, возглавила протест.

Протесты в Белоруссии отличаются жесткой реакцией силовиков. По данным правозащитников на конец ноября, в стране проведено более 30 тысяч задержаний участников протестов, поступило около 4000 заявлений о пытках. Уголовных дел по этим фактам не заведено. Лукашенко продолжает руководить страной.