Руководство РПЦ рекомендовало пожилым россиянам не приходить на рождественские службы

Пожилым православным верующим лучше не приходить на рождественские службы в церкви. С такой рекомендацией выступил глава отдела внешних церковных связей Иларион, сообщают «Известия». Он предложил прихожанам следить за богослужениями через прямые трансляции, чтобы не подвергать свое здоровье и жизнь опасности из-за пандемии коронавируса. Если же кому-то требуется причастие и исповедание – можно пригласить священнослужителя домой, сообщил представитель РПЦ.

При этом закрытия церквей в России не планируется – все богослужения будут проходить в обычном режиме, но с соблюдением противоэпидемиологических требований. «Нет оснований для того, чтоб закрывать храмы. Если эти основания появятся, нам об этом скажут санитарные власти, мы будем соответствующим образом реагировать», – заявил Иларион.

В Югре пока нет никаких ограничений, касающихся рождественских богослужений. Однако руководство митрополии так же призывает людей старше 65 лет воздержаться от личного посещений церковных мероприятий. А вот погружаться в купели при храмах на Крещение не получится вообще никому – приходы не могут организовать места для переодевания верующих по всем требованиям Роспотребнадзора.