Меньше чем за год в России поймали более 270 тысяч пьяных за рулем

Количество пьяных водителей, пойманных дорожными инспекторами с поличным за январь – ноябрь 2020 года, оказалось почти на три процента меньше, чем за аналогичный период 2019-го, но все же их очень много – более 270 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральную ГИБДД. Уменьшилось и количество водителей, которых привлекли за отказ пройти медицинское освидетельствование – их оказалось чуть более 150 тысяч (на 4,6 процента меньше, чем годом ранее).

Но, несмотря на уменьшение этих показателей, пьянство за рулем остается одной из самых больших бед и причин смертности на дорогах России. За первое полугодие (полной статистики пока нет) в стране погибли в ДТП более 6,7 тысяч человек, что на 5,7 процента меньше, чем за тот же период 2019 года.

В Югре за 2020 год на дорогах по вине пьяных водителей в 158 авариях погибли 39 человек. За вождение в нетрезвом виде привлечено к ответственности более семи тысяч автомобилистов.