От коронавируса скончался народный артист России Владимир Коренев, которого все помнят по роли Ихтиандра

Народный артист России Владимир Коренев, сыгравший свою самую звездную роль – Ихтиандра в «Человеке-амфибии» – скончался сегодня, 2 января, на 81 году жизни. Причиной ухода стал коронавирус, сообщает ТАСС.

Появление в фильме «Человек-амфибия» в 1961 году было практически первой ролью для тогда еще студента ГИТИСа Владимира Коренева. Фильм стал лидером проката, а молодой актер – звездой Советского Союза.

Позже он снялся в большом количестве фильмов и играл в Московском драматическом театре им. Станиславского. Также до 2015 года (до этого же рубежа он снимался в кино) был профессором и творческим руководителем факультета театрального искусства в Институте гуманитарного образования и информационных технологий. У Владимира Борисовича осталась жена, дочь, внук и правнучка.