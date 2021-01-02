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​Коронавирус забрал жизнь главного Ихтиандра страны – народного артиста Владимира Коренева

От коронавируса скончался народный артист России Владимир Коренев, которого все помнят по роли Ихтиандра

​Коронавирус забрал жизнь главного Ихтиандра страны – народного артиста Владимира Коренева
Фото vnovgorode.ru

Народный артист России Владимир Коренев, сыгравший свою самую звездную роль – Ихтиандра в «Человеке-амфибии» – скончался сегодня, 2 января, на 81 году жизни. Причиной ухода стал коронавирус, сообщает ТАСС.

Появление в фильме «Человек-амфибия» в 1961 году было практически первой ролью для тогда еще студента ГИТИСа Владимира Коренева. Фильм стал лидером проката, а молодой актер – звездой Советского Союза.

Позже он снялся в большом количестве фильмов и играл в Московском драматическом театре им. Станиславского. Также до 2015 года (до этого же рубежа он снимался в кино) был профессором и творческим руководителем факультета театрального искусства в Институте гуманитарного образования и информационных технологий. У Владимира Борисовича осталась жена, дочь, внук и правнучка.


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Сегодня в 16:18, просмотров: 293, комментариев: 0
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