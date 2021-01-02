Россиянам старше 45 лет будут раз в три года рассказывать о размере их будущей пенсии

Пенсионный фонд России будет отправлять гражданам старше 45 лет уведомления о размере их будущих пенсий. Об этом сообщает Минтруд. Сообщения с размерами выплат будут прилетать россиянам раз в три года через портал Госуслуг. «Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов», – рассказал в интервью «Российской газете» замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов. Таким образом граждане смогут планировать свою жизнь исходя из будущих финансовых ресурсов.

Напомним, что пенсионный возраст в России был повышен в 2018 году после инаугурации президента Владимира Путина на четвертый президентский срок. В течение десяти лет выход на пенсию для россиян будет постепенно увеличиваться, пока не достигнет 65 для мужчин и 60 для женщин (было – 60 и 55 лет соответственно). В 2021 году на заслуженный отдых смогут отправиться мужчины в возрасте 61,5 года и женщины 56,5 года.