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​Сегодня – первая с июля суббота, в которую хабаровчане не вышли на акцию в поддержку Фургала

Публичные акции в поддержку Фургала в Хабаровске прервались впервые с июля

​Сегодня – первая с июля суббота, в которую хабаровчане не вышли на акцию в поддержку Фургала
Фото zona.media

Сегодня, 2 января, первая с июля 2020 года суббота, в которую жители Хабаровска не вышли на массовую акцию в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Об этом (не без удовольствия) сообщает сайт правительства Хабаровского края. «Сегодня на площади Ленина в краевом центре не было зафиксировано людей, которые принимают участие в несанкционированной массовой акции. В новогоднем городке прогуливаются горожане и гости города. Они фотографируются, катаются с горок, играют, участвуют в зимних забавах», – говорится в официальном сообщении.

Власти края также указывают, что за время проведения акций суды вынесли около 500 решений об административных правонарушениях: 300 штрафах (на сумму более 3,5 млн рублей), 100 административных арестах, еще 40 человек отправлены на обязательные работы.

Акции начались в июле 2020 года. Тогда всенародно избранного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обвинили в организации заказных убийств и отправили в Москву, после чего президент объявил о его отставке и назначении врио главы края молодого ЛДПРовца Михаила Дегтярева. Хабаровчане выходили на довольно массовые митинги, собиравшие на пике до 50 тысяч человек. Осенью накал страстей несколько утих, но стабильно каждую субботу порядка 1000 человек выходили поддерживать находящегося под следствием экс-губернатора.


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Сегодня в 13:06, просмотров: 211, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 14:38
«Окончен бал- погасли свечи....».

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