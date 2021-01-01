Закон об удаленной работе вступил в силу с 1 января

С сегодняшнего дня удаленная работа в России — в законе: соответствующий закон вступил в силу.

Как передает РИА Новости, он вводит три понятия — дистанционная работа (она же удаленка), временная дистанционная работа и комбинированная дистанционная работа. По каждому направлению определены основные условия, права и обязанности сотрудника и работодателя.

Так, например, работодатель сможет переводить на удаленку работников в случае чрезвычайных ситуация — согласия последних не потребуется, зато понадобится обеспечить их всем необходимым оборудованием для труда.

Особо подчеркивается, что перевод на дистанционный режим работы не должен стать основанием для снижения зарплаты, однако если сотрудник на удаленке перестал выходить на связь, спустя два дня он вполне может получить сообщение об увольнении: закон разрешает.

Впрочем, право на офлайн тоже прописано: в свободное время работать можно только при условии оплаты сверхурочных часов. Больничный оформляется так же, как и в очной форме работы.

Отметим, что для 15 процентов россиян удаленная работа стала данностью: об этом свидетельствуют соцопросы.