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​«Неожиданность» года: Гелики дорожают!

За год автомобили марки Mercedes-Benz подорожали на 25 процентов

​«Неожиданность» года: Гелики дорожают!
Фото: zr.ru

Иностранный автопром в России дорожает постоянно — аналитики Авто.ру создали рейтинг, какие из машин в 2020 году росли в цене. В лидерах — марки Mercedes-Benz, Jeep и Nissan: эти марки за год подорожали соответственно на 25,2, 17,1 и 17 процентов.

Также в списке марок, на чьи авто постоянно переписывают ценники, BMW, Changan, Cadillac, Citroen, Honda, Opel, Suzuki — в общем, практически весь зарубежный автопром.

Если говорить о моделях машин, то наиболее часто цены корректировались (в сторону увеличения, конечно) на «гелик» — Mercedes-Benz G-класса в версии G 350d, который по итогу года подорожал в полтора раза и стоит сегодня в среднем более 11 миллионов рублей.

На четверть прибавили в цене BMW M2 — за них придется отдать в среднем более шести миллионов рублей.

На третьем месте — кроссовер Jeep Compass, он подорожал почти на 22 процента, сегодня за машину придется выложить 2,6 миллиона рублей, впрочем, эксперты Авто.ру отмечают, что желающих немного: модель не пользуется популярностью у россиян.

Аналитические данные были получены авторами исследования из прайс-листов производителей — в них указаны рекомендованные цены на каждый автомобиль.


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Сегодня в 10:56, просмотров: 53, комментариев: 0
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