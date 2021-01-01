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​СИА-ПРЕСС 2020. Мем года: Наташа, вставай!..

Рунет отреагировал на 2020 год фразой «Наташа, вставай! Мы все уронили»

​СИА-ПРЕСС 2020. Мем года: Наташа, вставай!..
Фото: Котизм

Судя по количеству картинок с котами и некоей Наташей, всплывающих по запросу в поисковике, это и есть мем года. Картинка с мордами надоедливых котов, которые никак не могут разбудить Наташу впервые засветилась в интернет-сообществе «Котизм» еще в декабре 2019-го. С тех пор прикол стал трендом в сети: пользователи начали ради шутки приписывать все происходящее котам, которые все уронили.

Валюту.

Стоимость барреля нефти.

Ставку потребительского кредита.

Вообще все, Наташ, честно.

Ходят слухи, что Наташа потеснила ставшего легендой самого Карла, которого многие любят упоминать при каждом удобном случае. Сейчас эти коты наверняка роняют Наташину елку.

Наташ, проснись уже наконец! 2021-й на дворе!


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01 января в 12:34, просмотров: 1926, комментариев: 0
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