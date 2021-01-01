В России с 1 января 2021 года вырос минимальный размер оплаты труда

Минимальный размер оплаты труда в России вырос с 1 января 2021 года до 12 792 рубля в месяц, сообщает РИА Новости. Вместе с МРОТом увеличился и прожиточный минимум — он составляет теперь 11 653 рубля.

Отметим, что с этого года соотношение этих показателей будет считаться по-новому. Так, соотношение МРОТа и медианной заработной платы теперь установлено в размере 42 процентов (при этом минимальный размер оплаты труда не может снижаться даже при условии снижения размера медианной зарплаты); соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за предыдущий год — в размере 44,2 процента.

Исходя из этого принципа, рост прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда будет превышать инфляцию, говорят чиновники Минтруда, который к тому же ожидают от этого и рост пенсий.