16+
Логотип Сиапресс
USD  73,8757   EUR  90,7932  

Новости

Больше новостей
Как вы отпраздновали Новый год?
Комментировать
0
Следует ли перенести Рождество с 7 января на 25 декабря?
Комментировать
1
Что надо разместить в газпромовской «свечке»?
Комментировать
0
Больше опросов

​МРОТ пошел в рост

В России с 1 января 2021 года вырос минимальный размер оплаты труда

​МРОТ пошел в рост
Фото: pixabay.com

Минимальный размер оплаты труда в России вырос с 1 января 2021 года до 12 792 рубля в месяц, сообщает РИА Новости. Вместе с МРОТом увеличился и прожиточный минимум — он составляет теперь 11 653 рубля.

Отметим, что с этого года соотношение этих показателей будет считаться по-новому. Так, соотношение МРОТа и медианной заработной платы теперь установлено в размере 42 процентов (при этом минимальный размер оплаты труда не может снижаться даже при условии снижения размера медианной зарплаты); соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за предыдущий год — в размере 44,2 процента.

Исходя из этого принципа, рост прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда будет превышать инфляцию, говорят чиновники Минтруда, который к тому же ожидают от этого и рост пенсий.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:50, просмотров: 161, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Все в дыму: в сургутском гипермаркете «Магнит» произошел пожар 1520
  2. Год заканчивается, коронавирус остается: в Югре снова свыше 200 заболевших за сутки 1191
  3. Четверо югорчан, проходивших лечение от коронавируса, скончались накануне 1127
  4. Пожар в сургутской многоэтажке унес жизни трех человек 1126
  5. Актировка: 1-8 классы второй смены 1034
  6. ​Судебные приставы снова могут наведываться к должникам и арестовывать их имущество 1028
  7. ​Жители нескольких поселков Сургутского района страдают без тепла и горячей воды 977
  8. ​Плохой хороший год 937
  9. ​Наталья Комарова вручила новогодние подарки сургутским врачам 883
  10. ​Подарок к Новому году: 253 сургутских дольщика скоро отпразднуют новоселье 878
  1. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 15527
  2. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 12400
  3. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 11375
  4. ​В Сургуте ради спасения дольщиков администрация отдаст без торгов один из самых важных участков земли в пойме Оби 7020
  5. ​Первая в истории города: в Сургуте начинает работать новогодняя ярмарка 5924
  6. ​Две семьи из Югры едва не замерзли на трассе в Тюменской области 5529
  7. ​Директором департамента образования Нижневартовска назначена Инна Святченко 5400
  8. ​Сплошное «молоко»: Сургут меняет краски в - 42 4386
  9. Нефтеюганские волонтеры вторые сутки пытаются спасти животных, закрытых без еды в морозы на частной территории 4329
  10. ​Ищите женщину 4208
  1. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 15527
  2. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 13243
  3. ​Непонятно это все 13079
  4. ​Такой Женя нам не нужен! 12589
  5. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 12505
  6. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 12400
  7. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 11375
  8. ​Подкоптили дом: на стоянке у жилого дома в Нефтеюганске сгорел ПАЗ 11359
  9. 31 декабря будет в Югре выходным днем, но его придется отработать 9585
  10. ​В Сургуте снова пассажира автобуса выкинули на мороз из-за отсутствия маски 9386

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика