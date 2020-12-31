С 1 января 2021 года прекращается срок действия моратория на визиты к должникам и арест их имущества

Последний день действия моратория для федеральной службы судебных приставов на визиты к должникам и арест имущества – 31 декабря 2020 года. С завтрашнего дня это право вновь вступает в силу. Напомним, мораторий действовал на протяжении больше полугода. Его ввели еще в апреле 2020 года по инициативе главы ФССП Дмитрия Аристова в связи с угрозой распространения коронавируса: «С учетом пандемии были минимизированы выходы по адресам проживания должников-физических лиц, принудительное исполнение максимально переведено в дистанционный формат», – приводит цитату руководителя ФССП РФ RG.ru.

Уточняется, что отсрочка ареста имущества должников не распространялась на транспортные средства: автомобиль, мотоцикл или мопед. Возобновят ли очную работу со злостными неплательщиками, будет зависеть от эпидситуации.

По информации службы судебных приставов, в преддверии Нового года в России более четырех миллионов человек значатся невыездными – это, чаще всего должники по кредитным обязательствам, коммунальным платежам и алиментам.