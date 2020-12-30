16+
Логотип Сиапресс
USD  73,8757   EUR  90,6824  

Новости

Больше новостей
Следует ли перенести Рождество с 7 января на 25 декабря?
Комментировать
1
Что надо разместить в газпромовской «свечке»?
Комментировать
0
Составляете ли вы для себя планы на 2021 год?
Комментировать
0
Каким для вас стал 2020 год?
Комментировать
0
Больше опросов

​Обеднел на треть. Состояние Владимира Богданова уменьшилось на миллиард долларов

Forbes составил список обедневших миллиардеров. В него вошел глава Сургутнефтегаза Владимир Богданов

​Обеднел на треть. Состояние Владимира Богданова уменьшилось на миллиард долларов
Фото: geoenergetics.ru

2020 год ударил по всем, включая российских миллиардеров: список самых обедневших из них составил Forbes. На девятом месте — глава Сургутнефтегаза Владимир Богданов, чье состояние уменьшилось на треть. Так, по данным Forbes, в декабре оно составило 1,8 миллиарда долларов, снизившись на один миллиард. «По состоянию Владимира Богданова, бессменного руководителя «Сургутнефтегаза» на протяжении последних 34 лет, также ударило снижение цен на нефть и газ», — комментируют эксперты издания., напоминая, что основой его является пакет акций нефтяной компании.

На первом месте в этом антирейтинге — тоже нефтяник: Вагит Алекперов, генеральный директор «Лукойла», потерял в 2020 году четыре миллиарда долларов; сейчас у него 19 миллиардов. В тройке — председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон и владелец частной инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко, а в десятке фигурируют фамилии Федун, Гуцериев, Дерипаска и другие.

Методика исследования проста: эксперты Forbes просто сравнили состояния 200 богатейших россиян на конец 2019 и конец 2020 годов.


нравится (10) не нравится (0)
Сегодня в 10:17, просмотров: 786, комментариев: 13
Комментарии:
Сергей Глинских
не нравится
Сегодня в 11:36
Прочитав эту новость испытал смешанные чувства. С одной стороны я бесконечно сострадаю Владимиру Леонидовичу, а с другой меня переполняет энтузиазм и надежда на то, что тот финансовый гений который сидит в нем очень быстро отыграет потери.
А вообще господа мне обидно за Богданова. У нас в городе принято почитать его как крутого руководителя, крепкого хозяйственника и человека который сделал головокружительную карьеру в НГ. Но ведь он прежде всего гениальный бизнесмен. Он Моцарт финансового рынка. Кто еще в истории человечества за несколько месяцев превратился из просто наемного директора с зарплатой в несколько тысяч долларов в мультимиллиардера в собственности которого крупный пакет акций нефтегазового гиганта. Причем технически объяснить как это сделали его коллеги по залоговым аукционом хоть как то можно, так как они уже тогда были миллионерами. Потанин с Прохоровым владели банками, Березовский "ЛогоВАЗом", а Богданов на свою зарплату мог купить разве что полтора "Икаруса". И вдруг он становится миллиардером настолько стремительно, что даже минует стадию миллионера. Ну согласитесь это феноменально!
Однако я не понимаю почему не изучают его опыт. Не пишут книги о секретах успеха. Почему Фонд предпринимательства приглашает поучать начинающих предпринимателей, тренеров которые больше напоминают фигляров-неудачников. В то самое время как у нас под боком НАШ СУРГУТСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ САМОРОДОК?
А, да все самому надо делать! Напишу Богданову, пусть даст несколько мастер классов по теме "Как я за месяц стал мультимиллионером"
На занятиях будет аншлаг. Это точно!
Прилип Ардовский
не нравится
Сегодня в 11:44
Неприятно одно. Что многие Сургутчане почитают его как царя.
Сергей Б Сергей Глинских
не нравится
Сегодня в 12:15
Слушай, ну этому сюжету уже тысячи лет. Скажем так, библейский сюжет – но место и время определяет все.

Богданова перестройка застала на месте ген. директора, которое он, так между прочим, занимал заслуженно. Новая действительность, новые правила. Ну хорошо еще что удержался. В этом случае – на Бога надейся да сам не плошай. Был бы сцыкло слился бы. И тогда СНГ вместе с Сургутом вообще бы раздербанили как тузики грелку. Свора была уже наготове.

Хочешь провести деприватизацию? Ну это надо с правительства РФ начинать. Некоторые граждане тебя даже поддержат. Но сдается, что таких граждан на самом деле окажется не много. Вот в чем дело.

Сергей Глинских
не нравится
Сегодня в 12:15
Ух ты! Вот еще один феномен. За минуту статью прочитали 12 человек, а мой комментарий с +8 "улетел" к -21. Сургут-территория феноменальных инвесторов и троллей. )))
Сергей Глинских Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:23
Сергей, я могу конечно ошибаться, но насколько я понял смысл Вашего комментария он следующий-"Да, Богданов воспользовавшись своим служебным положением организовал преступную группировку с помощью которой присвоил государственное имущество в особо крупоном размере. Однако в тех условиях это был лучший выход, в первую очередь для населения Сургута". Правильно ли я понял Вашу мысль?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:34
Вектор с плюсов на минуса поменялся за секунду, прям на моих глазах. Подтверждаю. Но кроме уморы, такой патриотизм ничего не вызывает.
Сергей Б Сергей Глинских
не нравится
Сегодня в 12:47
Вы конечно ошибаетесь. Думаю, что такая непрезентабельная черта как завистливость присущая россиянам мешает вам объективно трактовать происходящее. Более того, мешает хоть что-то предпринимать на деле чтобы изменить действительность, когда у власти в стране стоит Организованное Преступное Сообщество.

Ну начните на месте восстанавливать экономические права граждан. Организуйте независимый профсоюз с участием работников СНГ в том числе.

А так, к чему эти опусы?
Будулай Алмазов
не нравится
Сегодня в 15:03
Forbs определяет богатство бизнесменов по величине контролируемого ими капитала. Так вот, если при приватизации Алекперов "скромно" отсыпал себе 20% ЛУКойла, а своим замам по 8-10%, то Богданов лично получил при приватизации сотые доли процента. Даже сейчас, после того, как он в течении 25 докупал акции компании, у него всего 0,3%. Все руководство подразделений СНГ (около1000 человек) получило 5% акций. Ну и кто больше похож на ОПГ? А то что компания по итогу приватизации осталась в городе и кормит половину ХМАО, и никогда не имела оффшорных счетов (т.е. в полном объеме платила налоги в России), надо понимать, и есть состав преступления этой ОПГ?
Будулай Алмазов
не нравится
Сегодня в 15:05
Пока Богданов руководит компанией, то он миллиардер по меркам Forbes. Но как только уйдет на пенсию, то перестанет вдруг мелькать в их рейтингах. В отличии от Алекперова.
6xz34e
не нравится
Сегодня в 15:44
Уважаемый Сергей!Позвольте С Вами согласиться.Одно дополнение к Вашему тексту.Прежде чем стать финансовым гением (точное выражение!), он был великим трудоголиком. Его окошки в старом здании "СНГ" горели даже в 22.00.Мы (мне было 10 лет) из ДК"Нефтяник" гурьбой возвращались с танцев ("бальная хореография" ) и учитель всегда нас останавливал возле кафе "Сказка" и в пример ставил Владимира Богданова и приговаривал,что трудитесь -и все получиться.
Сергей Глинских 6xz34e
не нравится
Сегодня в 16:37
Безусловно трудоголик! Больше скажу, настоящий патриот! Отец города!
Однако трудоголиков много. В Японии каждый второй страдает этим психическим заболеванием. Патриотов у нас в стране миллионы. Отцов города как минимум три (Важенин, Сидоров). Но никто в мире не становился миллиардером за месяц без стартового капитала.(Буду благодарен за примеры). При этом почему то никто не отмечает самый заметный талант-талант финансиста и инвестора у Владимира Леонидовича. И в этом я вижу чудовищную несправедливость в отношении нашего, не побоюсь этого слова лучшего земляка.
По этому прошу, нет заклинаю считать Богданова в первую очередь гениальным финансистом, бизнесменом и инвестором, а потом уже патриотом, отцом и трудоголиком. И конечно просить его поделиться секретами его "Истории успеха".
Мономах
не нравится
Сегодня в 16:46
Где реальная зарплата персоналу и рабочим? 50-70 тр , если не контрактник! И все! А 40млрд долларов на счетах компании не большой успех, а большая ошибка и большая жадность!За ту же работу в ЛукОйле в два раза больше платят!
Будулай Алмазов
не нравится
Сегодня в 19:56
Один сургутян величает сургутчанами. Сразу можно понять, что пейсатель не только не из Сургута, но даже и не из ХМАО набрасывает. Другой умник доктора экономических наук учит как деньги тратить.
Показать все комментарии (13)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Обеднел на треть. Состояние Владимира Богданова уменьшилось на миллиард долларов 786
  2. ​Интеграция Сургута и района? На пост главы Сургута потянулись претенденты из соседнего муниципалитета 669
  3. ​Снова мэр-энергетик? 38-м претендентом на пост главы Сургута стал сотрудник Сургутских электросетей 624
  4. Три югорчанина скончались от COVID-19 накануне 588
  5. ​Кто хочет стать главой Сургута? // СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ 586
  6. ​Из Ханты-Мансийска в Сургут — пять дней в неделю 529
  7. Вартовчанин лишился 39 тысяч рублей: его развела девушка, которая попросила оплатить праздничный ужин на свидании 526
  8. ​Убирать мусор во время новогодних каникул в Сургуте будут. А снег во дворах подождет 521
  9. ​Минус долгострои: В Югре ввели в строй два многоквартирных дома 502
  10. ​Еще одна многодетная мать — в претендентах на пост главы Сургута 498
  1. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 15398
  2. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 13056
  3. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 11728
  4. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 11125
  5. 31 декабря будет в Югре выходным днем, но его придется отработать 9431
  6. ​В Сургуте снова пассажира автобуса выкинули на мороз из-за отсутствия маски 9303
  7. ​В Сургуте ради спасения дольщиков администрация отдаст без торгов один из самых важных участков земли в пойме Оби 6800
  8. ​Две семьи из Югры едва не замерзли на трассе в Тюменской области 5438
  9. ​Первая в истории города: в Сургуте начинает работать новогодняя ярмарка 5257
  10. ​Директором департамента образования Нижневартовска назначена Инна Святченко 4729
  1. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 16342
  2. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 15398
  3. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 13056
  4. ​Непонятно это все 12973
  5. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 12432
  6. ​Такой Женя нам не нужен! 12390
  7. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 11728
  8. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 11125
  9. ​Подкоптили дом: на стоянке у жилого дома в Нефтеюганске сгорел ПАЗ 10720
  10. 31 декабря будет в Югре выходным днем, но его придется отработать 9431

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика