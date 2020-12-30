Forbes составил список обедневших миллиардеров. В него вошел глава Сургутнефтегаза Владимир Богданов

2020 год ударил по всем, включая российских миллиардеров: список самых обедневших из них составил Forbes. На девятом месте — глава Сургутнефтегаза Владимир Богданов, чье состояние уменьшилось на треть. Так, по данным Forbes, в декабре оно составило 1,8 миллиарда долларов, снизившись на один миллиард. «По состоянию Владимира Богданова, бессменного руководителя «Сургутнефтегаза» на протяжении последних 34 лет, также ударило снижение цен на нефть и газ», — комментируют эксперты издания., напоминая, что основой его является пакет акций нефтяной компании.

На первом месте в этом антирейтинге — тоже нефтяник: Вагит Алекперов, генеральный директор «Лукойла», потерял в 2020 году четыре миллиарда долларов; сейчас у него 19 миллиардов. В тройке — председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон и владелец частной инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко, а в десятке фигурируют фамилии Федун, Гуцериев, Дерипаска и другие.

Методика исследования проста: эксперты Forbes просто сравнили состояния 200 богатейших россиян на конец 2019 и конец 2020 годов.