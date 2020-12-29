Полпред президента в УрФО Владимир Якушев поздравил с наступающим Новым годом участников акции «Елка желаний»

Под Новый год любое желание может сбыться: полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев накануне поздравил одного из участников акции «Елка желаний» — семиклассника Кирилла Останина из Каменска-Уральского и вручил ему загаданный подарок — электрогитару со всей аппаратурой.

«Сегодняшнее событие — настоящее новогоднее чудо, о котором мы не могли даже мечтать», — так отреагировала на обращение полпреда мама подростка, который теперь собирается поступать в музыкальную школу. Владимир Якушев пожелал ему успехов в учебе, а в ответ Кирилл сыграл на новой гитаре несколько композиций.

Напомним, что «Елка желаний» — ежегодная акция Всероссийского проекта «Мечтай со мной», приуроченная к новогодним праздникам: с инициативой ее проведения выступил президент Владимир Путин. В рамках проекта любой из жителей страны может исполнять желания сирот, детей с ограниченными возможностями или живущих в семьях с низким уровнем дохода и другим нуждающимся категориям населения.