Кто станет президентом России после Владимира Путина, предположил Владимир Жириновский

Список возможных преемников президента России Владимира Путина не содержит ни одной новой или неожиданной фамилии: о предполагаемом следующем главе страны в эфире «России-1» накануне говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, претендовать на высший пост могут премьер Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, мэр столицы Сергей Собянин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и даже предыдущий президент — ныне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Также президентом может стать тот, кого страна ждет 30 лет, намекнул Жириновский, который в этом году как раз отпраздновал 30-летие собственной партии.

Вопрос с преемником остается открыт: напомним, что на недавней пресс-конференции Владимир Путин заявил, что еще не решил, будет ли баллотироваться на пост президента России в 2024 года. Впрочем, точно так же он отвечал и в течение своих предыдущих президентских сроков.