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​Может, и Жириновский. Лидер ЛДПР назвал возможных преемников Путина

Кто станет президентом России после Владимира Путина, предположил Владимир Жириновский

​Может, и Жириновский. Лидер ЛДПР назвал возможных преемников Путина
Фото: ria.ru

Список возможных преемников президента России Владимира Путина не содержит ни одной новой или неожиданной фамилии: о предполагаемом следующем главе страны в эфире «России-1» накануне говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, претендовать на высший пост могут премьер Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, мэр столицы Сергей Собянин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и даже предыдущий президент — ныне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Также президентом может стать тот, кого страна ждет 30 лет, намекнул Жириновский, который в этом году как раз отпраздновал 30-летие собственной партии.

Вопрос с преемником остается открыт: напомним, что на недавней пресс-конференции Владимир Путин заявил, что еще не решил, будет ли баллотироваться на пост президента России в 2024 года. Впрочем, точно так же он отвечал и в течение своих предыдущих президентских сроков.


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Сегодня в 14:23, просмотров: 162, комментариев: 1
Комментарии:
йося
не нравится
Сегодня в 14:44
Тезка тезку спросил, -ну пойдешь на Президента в 24 годе
тот сказал -Да!
Короче
За Владимира Вольфовича.
За ЛДПР.
А в Сургуте Барсов МЭР
Все от той ж ЛДПР!

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