Синоптики рассказали, какая погода будет в Югре 31 декабря

Специалисты Ханты-Мансийского ЦГМС озвучили прогноз погоды на ближайшие три дня. Судя по нему, морозы продержатся в регионе до конца года и не дадут отдохнуть на свежем воздухе даже в выходной, 31 декабря.

Завтра, 29 декабря, ночью в отдельных районах ожидается метель, порывы ветра местами достигнут скорости 17 метров в секунду, температура воздуха ночью -19,-24 ºС, при прояснениях до -34 ºС, днем -18,-23 ºС, в западных районах -28,-33 ºС. В среду, 30 декабря, ветер стихнет, а морозы начнут усиливаться: ночью -22,-27 ºС, при прояснениях -32,-37 ºС, днем -20,-25ºС, в западных районах -28,-33 ºС. В четверг, 31 декабря, ночью -30,-35 ºС, при прояснениях до -42 ºС, днем -28,-33 ºС, на востоке округа до -21 ºС.

Напомним, что в Югре действует штормовое предупреждение. Из-за непогоды ограничена скорость движения на федеральных трассах, а по автодороге «Тюмень — Ханты-Мансийск» с 12.00 понедельника запрещено движение пассажирских автобусов.