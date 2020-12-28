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​К Новому году в Югре не потеплеет

Синоптики рассказали, какая погода будет в Югре 31 декабря

​К Новому году в Югре не потеплеет
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

Специалисты Ханты-Мансийского ЦГМС озвучили прогноз погоды на ближайшие три дня. Судя по нему, морозы продержатся в регионе до конца года и не дадут отдохнуть на свежем воздухе даже в выходной, 31 декабря.

Завтра, 29 декабря, ночью в отдельных районах ожидается метель, порывы ветра местами достигнут скорости 17 метров в секунду, температура воздуха ночью -19,-24 ºС, при прояснениях до -34 ºС, днем -18,-23 ºС, в западных районах -28,-33 ºС. В среду, 30 декабря, ветер стихнет, а морозы начнут усиливаться: ночью -22,-27 ºС, при прояснениях -32,-37 ºС, днем -20,-25ºС, в западных районах -28,-33 ºС. В четверг, 31 декабря, ночью -30,-35 ºС, при прояснениях до -42 ºС, днем -28,-33 ºС, на востоке округа до -21 ºС.

Напомним, что в Югре действует штормовое предупреждение. Из-за непогоды ограничена скорость движения на федеральных трассах, а по автодороге «Тюмень — Ханты-Мансийск» с 12.00 понедельника запрещено движение пассажирских автобусов.


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Сегодня в 13:18, просмотров: 208, комментариев: 0
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