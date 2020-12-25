Фельдшер больницы в Тюменской области отправился к пациенту за забытым тонометром, но по пути его сбил автомобиль

Каира Кожахметова, фельдшера кареты скорой помощи филиала окружной больницы в селе Нижняя Тавда Тюменской области на трассе сбила машина. Он направлялся к пациенту, у которого во время вызова забыл тонометр. За оставленным прибором его отправило руководство в качестве наказания, сообщает Mash.

Коллеги предложили ему купить новое оборудование, однако он решил отправиться пешком до села, которое находится в нескольких десятках километров от Нижней Тавды. Каир шел по краю дороги. Когда на улице стемнело, водитель «Лада Калина», не заметив идущего, сбил его на скорости. От полученных травм медик скончался на месте. Трагедия случилась 18 декабря. Каиру было 39 лет.