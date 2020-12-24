Владимир Путин поручил удвоить жалованье медикам за работу в новогодние праздники

Медработники получат двойные выплаты за работу с ковидными пациентами в праздничные дни. Соответствующее поручение дал глава государства Владимир Путин. Эти и другие меры поддержки обсуждались на заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам. В нем, кстати, приняла участие и губернатор Югры Наталья Комарова. Президент напомнил, что за работу в праздники по закону полагается двойная зарплата. В этом году это правило будет распространяться и на социальные выплаты врачам и другим специалистам, работающим с COVID-19.

Ранее siapress.ruсообщал, что в Сургуте кабинеты помощи пациентам с симптомами коронавируса и ОРВИ продолжат работу и в новогодние праздники. Ковидные боксы принимают пациентов круглосуточно в трех городских поликлиниках: первой, второй и четвертой.