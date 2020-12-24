31 декабря для большинства жителей ХМАО остается рабочим днем

Большинство жителей Югры и Ямала будут работать 31 декабря. Таковы результаты опроса, проведенного службой исследований hh.ru

«40 процентов опрошенных жителей ХМАО и ЯНАО сообщили, что будут на работе полный день, 38 процентов уйдут пораньше. В целом, совокупная доля тех, кто так или иначе будет работать 31 декабря, в ХМАО и ЯНАО выше, чем в остальных регионах России. Точно не будут работать в последний день года только десять процентов. И это – самый низкий показатель в стране. Еще 12% пока не знают», – рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Большинство из тех, кто точно будет работать в канун Нового года, трудятся в сферах «Безопасность», «Банки» и «Добыча сырья».

При этом 81 процент опрошенных согласны с тем, что 31 декабря нужно сделать выходным днем.

«Также мы задали вопрос о новогодних каникулах: 35 процентов поддерживают идею о том, что их нужно сократить, но еще 55 процентов однозначно против этого. Те, кто выступает за сокращение выходных дней, чаще встречаются среди представителей профессиональных сфер «Безопасность», «Высший менеджмент» и «Автобизнес», – добавила Анна Осипова.

Напомним, что инициативу сделать 31 декабря выходным днем поддержал президент России Владимир Путин. В правительстве Югры ранее отмечали, что для нашего региона введение дополнительного выходного нецелесообразно, потому что 30 процентов работников региона заняты в режиме непрерывного производственного цикла.