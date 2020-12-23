Проблемные объекты долевого строительства возьмет под контроль фонд защиты прав дольщиков

Госдума приняла законопроект, позволяющий фонду защиты прав дольщиков самостоятельно достраивать проблемные объекты. Соответствующий документ подписан членами государственного парламента в первом чтении. Речь идет о завершении строительства тех домов, что по решению арбитражного суда были переданы фонду.

Отмечается, что некоторые помещения фонд сможет определить под переселение граждан из аварийного жилья, передачу квартир детям-сиротам, малообеспеченным гражданам, многодетным семьям и людям с тяжелыми хроническими заболеваниями.

В Сургуте несколько заброшенных строек на тоже ждут своего продолжения. Для трех долгостроев двух жилых комплексов нашли инвесторов. Ранее siapress.ru писал, что первые сургутские дольщики смогут заселиться уже новогодних каникулах.