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​Федеральный фонд защиты прав дольщиков сможет самостоятельно достраивать проблемные дома

Проблемные объекты долевого строительства возьмет под контроль фонд защиты прав дольщиков

​Федеральный фонд защиты прав дольщиков сможет самостоятельно достраивать проблемные дома
Фото: siapress.ru

Госдума приняла законопроект, позволяющий фонду защиты прав дольщиков самостоятельно достраивать проблемные объекты. Соответствующий документ подписан членами государственного парламента в первом чтении. Речь идет о завершении строительства тех домов, что по решению арбитражного суда были переданы фонду.

Отмечается, что некоторые помещения фонд сможет определить под переселение граждан из аварийного жилья, передачу квартир детям-сиротам, малообеспеченным гражданам, многодетным семьям и людям с тяжелыми хроническими заболеваниями.
В Сургуте несколько заброшенных строек на тоже ждут своего продолжения. Для трех долгостроев двух жилых комплексов нашли инвесторов. Ранее siapress.ru писал, что первые сургутские дольщики смогут заселиться уже новогодних каникулах.


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Сегодня в 16:32, просмотров: 201, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:07
Как только, так сразу.

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