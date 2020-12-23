В Тюмени 26 декабря начнут работать предновогодние ярмарки

В субботу, 26 декабря, в Тюмени будут работать предновогодние ярмарочные площадки, на которых местные фермеры представят широкий ассортимент качественной и свежей продукции.

Приобрести товары к праздничному столу можно будет на прилегающей территории к Выставочному центру, (ул. Севастопольская, 12); на прилегающей территории к торговому центру «Заречный двор», (проезд Солнечный, 11); на территории ТЦ «Порт» (ул. Мельникайте, 126 корп. 2); на пересечении улиц Ямская – Льва Толстого (парковка).

«Разнообразие товаров, которые будут представлены, впечатлит даже самого искушенного посетителя. Сразу на четырех площадках города можно будет найти все, чтобы организовать по-настоящему вкусное застолье – продукты к праздничному столу, от мясных деликатесов и сыров до кондитерских изделий и дикоросов. При этом будут представлены как продукты для изысканного угощения, так и самые ходовые. Вся продукция от местных сельскохозяйственных предприятий, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, индивидуальных предпринимателей, фермеров и личные подсобных хозяйств граждан. Таким образом новогодняя ярмарка поможет решить многие задачи хозяек накануне праздника за один день», – отметили в пресс-службе департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.