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​В Тюмени в следующем году откроется школа, построенная по нацпроекту

Школу в районе улиц Зелинского и Менделеева в Тюмени достроят во втором квартале 2021 года

​В Тюмени в следующем году откроется школа, построенная по нацпроекту
Фото: admtyumen.ru

Строительство школы на 1200 учебных мест в районе улиц Зелинского и Менделеева в Тюмени планируют завершить во втором квартале 2021 года. Работы ведутся в рамках национального проекта «Образование» про проекту, включенному Минстроем в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования.

Здание общей площадью более 20 тысяч «квадратов» поделено на три блока, в которых будут располагаться средние и старшие классы, начальное звено, столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс, актовый зал и администрация. На прилегающей к школе территории расположатся различные спортивные площадки.

«Работы ведутся согласно графику производства работ. На сегодняшний день выполнены работы по возведению коробки здания, наружным инженерным сетям, завершены кровельные работы. Внутри здания ведется черновая и чистовая отделка, монтаж внутренних инженерных сетей и лифтового оборудования», – рассказали в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

Стоит отметить, что ежегодно в регионе вводится в эксплуатацию не менее трех школ. В 2020 году в рамках нацпроекта «Образование» завершилось строительство семи школ.


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Сегодня в 11:13, просмотров: 135, комментариев: 0
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