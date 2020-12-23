Накануне Нового года в Ялуторовск поступило два новых автомобиля скорой помощи

В Ялуторовске вышли на линию две новых машины скорой помощи. Автомобили для областной больницы №23 приобретены в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Особенно удачно, что новые автомобили встали в строй перед новогодними праздниками, в которые количество обращений в скорую помощь серьезно увеличивается. Медики скорой поздравляют земляков с приближающимися праздниками и напоминают о важности техники безопасности. Пожалуйста, в новогоднюю ночь будьте осторожны, если собираетесь запускать фейерверки или кататься с горок – после застолья возрастет риск травмироваться. Не оставляйте без присмотра маленьких детей. И не забываете о лекарствах, если имеете хронические заболевания, требующие их регулярного приема», – отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Медики уже оценили новые ГАЗели: в них тепло, они имеют эргономичный салон, оставляющий медикам больше пространства для работы с пациентом. Оборудование в машинах тоже компактное и максимально эффективное. Приемное устройство позволяет погрузить пациента вместе с каталкой без лишних трудностей.